Muhammed Bedii hakkında müebbet hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mısır’da Mahkeme'nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verdiği bildirildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayı" olarak bilinen ve 739 sanığın yargılandığı davada Bedii ile birlikte Konsey üyesi Mahmud Gazlan ve Husam Ebubekir'e müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme aynı davada 15 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası, 21 kişi hakkında ise beraat kararı verdiği belirtildi.
Yargılanan 379 davalıdan 371'inin firari olduğu duruşmada savcı, sanıkları "yol kesmek, silahlı eylem yapmak, insanların ulaşım özgürlüğünü engellemek, kasten adam öldürmek ve Rabia Meydanı'nı boşaltmakla sorumlu güvenlik güçlerine direnmekle" suçlamıştı.
Mısır mahkemesi, "Hapishaneler baskını" davasında da, darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İhvan'in Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de aralarında bulunduğu, daha önce idam konusunda görüş için dosyaları müftülüğe gönderilen 100 kişiye idam cezası vermiş ancak yargıtay kararı iptal ederek, davanın yeniden görülmesini istemişti.
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı, 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla boşaltılmış, kanlı olaylarda resmi rakamlara göre, 8'i güvenlik güçlerine mensup olmak üzere 632 kişi hayatını kaybetmişti.
Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayı" olarak bilinen ve 739 sanığın yargılandığı davada Bedii ile birlikte Konsey üyesi Gazlan ve Ebubekir'e müebbet hapis cezası verdi
Mısır ordusu, Gazze Şeridi sınırında büyük bir tüneli yıktığını duyurdu
Ruandalı ayrılıkçıların ülkenin doğusunda düzenlediği saldırıda 2 asker ile 1 sivil hayatını kaybetti
Fas ve İspanya emniyet güçlerinin DEAŞ'a yönelik ortak operasyonunda 3 kişilik hücre çökertildi
Sistemin konuşlandırılacağı Seongju ve komşu Gimçeon şehirlerinde yaşayan 500'den fazla kişi, THAAD'ın kurulumunun durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu
Tayland'da ABD-Tayland vatandaşı bir kişinin terör şüphelisi ve finansörü listesine dahil edildiği bildirildi.
"Yahudi Ulus Devleti" yasa tasarısı İsrail Parlamentosu Yasama Komisyonunda onaylandı
Yemen Dışişleri Bakanı Mihlafi, "Uluslararası çabaların Husiler tarafından reddedilmesi ve barışın ihlal edilmesi ortamında ziyaretin hedefleri gerçekleşmeyecektir" dedi
Belçika hastanelerinde geçen yıl 7 bin 600 kişinin ölümcül bir tür mikrop kaptığı açıklandı
PYD/PKK, TSK'nın vurduğu Karaçok Dağındaki üssünde sakladığı ve operasyon sonrasında kaybolan ABD dolarlarını arıyor
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Ruhani'nin, "füze üzerine slogan yazmanın nükleer anlaşmaya zarar verdiği" yönündeki sözlerini eleştirdi
Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK'nın yeni başkanı Seyf, örgütle ilgili reform hazırlıklarını anlattı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 13 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi
Arkeologlar, Mısır'ın Luksor şehrindeki Dra Abu el-Naga kazı alanında 4 bin yıllık mezar bahçesi buldu.
Islah Partisi'nin Aden'deki binasının kundaklanmasına dokuz siyasi partiden ortak kınama bildirisi yayımlandı
İran Savunma Bakanı Dehgan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın İran'a yönelik sözlerine tepki gösterdi