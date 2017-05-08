16:39, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Muhammed Bedii hakkında müebbet hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır’da Mahkeme'nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası verdiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Rabia Meydanı'nın boşaltılması olayı" olarak bilinen ve 739 sanığın yargılandığı davada Bedii ile birlikte Konsey üyesi Mahmud Gazlan ve Husam Ebubekir'e müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme aynı davada 15 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası, 21 kişi hakkında ise beraat kararı verdiği belirtildi.

Yargılanan 379 davalıdan 371'inin firari olduğu duruşmada savcı, sanıkları "yol kesmek, silahlı eylem yapmak, insanların ulaşım özgürlüğünü engellemek, kasten adam öldürmek ve Rabia Meydanı'nı boşaltmakla sorumlu güvenlik güçlerine direnmekle" suçlamıştı.

Mısır mahkemesi, "Hapishaneler baskını" davasında da, darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İhvan'in Rehberlik Konseyi Başkanı Bedii ve Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de aralarında bulunduğu, daha önce idam konusunda görüş için dosyaları müftülüğe gönderilen 100 kişiye idam cezası vermiş ancak yargıtay kararı iptal ederek, davanın yeniden görülmesini istemişti.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Rabiatu'l-Adeviyye Meydanı, 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçleri tarafından silah zoruyla boşaltılmış, kanlı olaylarda resmi rakamlara göre, 8'i güvenlik güçlerine mensup olmak üzere 632 kişi hayatını kaybetmişti.