16:53, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi



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Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sınırdan sızmaya çalışan PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında Şen Tepe sınır hattından sızmaya çalışan PKK'lı 3 kişi tespit edildi. Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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