TDV'den Balkanlar'a 50 bin Kur'an-ı Kerim

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Hediyem Kur'an Olsun" isimli projesi kapsamında, Balkanlar'daki 8 ülkede yaşayan Müslümanlara hediye edilecek Kur'an-ı Kerim'in 50 bin Boşnakça mealinin dağıtımına Bosna Hersek'te başlandı.
TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile "İlahi mesajın yeryüzünde ulaşmadığı kimse kalmasın" sloganıyla başlattığı proje kapsamında basılan ilk Boşnakça meallerin dağıtımı, başkent Saraybosna'daki tarihi Hünkar Camisi'nde yapıldı.
Hünkar Camisi'ndeki tanıtım toplantısına katılan TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, proje kapsamında dağıtılan Kur'an-ı Kerim meallerinin, Türk halkının Bosna Hersek'teki kardeşlerine hediyesi olduğunu ifade etti.
Çetin, proje kapsamında Türkiye genelinde 700 bin civarında bağışa ulaşıldığını anımsatarak bunun yaklaşık 500 bininin dağıtımının gerçekleştiğini kaydetti.
Kur'an-ı Kerim meallerinin Türk cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve dünyanın ihtiyaç duyulan bütün bölgelerine dağıtılmasının planlandığını aktaran Çetin, "Ramazan sonu itibarıyla yaklaşık 530 bini dağıtılmış olacak. Bu 530 bin içerisinde 50 bini Boşnakça mealli olarak basıldı." dedi.
Boşnakça meallerin, Bosna Hersek İslam Birliği çatısı altında faaliyet gösteren El Kalem Yayınevi tarafından basıldığını söyleyen Çetin, "Balkanlar coğrafyasında yaşayan ve Boşnakça konuşan insanlarımız için 50 bin adet basım çalışması yapıldı. Bunlar bölge ihtiyaçlarına göre dağıtılacak." diye konuştu.
Çetin, proje kapsamında Kur'an-ı Kerim'in 10 dile çevrildiğini sözlerine ekledi.
Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Müdürü Nusret Abdibegovic de bugünkü tanıtım programının, Bosna Hersek İslam Birliği ile Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan öncesi etkinliklerinden biri olduğunu belirterek "Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim ayıdır. Kur'an, Allah'ın kelamıdır. Dolayısıyla hakikattir. Bizim görevimiz de bu hakikati yaymaktır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı da iki ülkenin ilgili kurumlarının ortak çalışması olarak basılan 50 bin Kur'an-ı Kerim mealini Balkan ülkelerinde yaşayan Müslüman Boşnaklara dağıtacaklarını söyledi.
Kur'an-ı Kerim'in Boşnakça mealleri, Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk, Slovenya, Kosova, Makedonya ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlara hediye edilecek. Meallerde, Boşnak alim Besim Korkut'un ilk baskısı 1977 yılında yapılan tercümesinin kullanıldığı bildirildi.
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Hediyem Kur'an Olsun Projesi kapsamında, Balkanlar'daki 8 ülkede yaşayan Müslümanlara hediye edilecek Kur'an-ı Kerim'in 50 bin Boşnakça mealinin dağıtımına Bosna Hersek'te başlandı
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