17:26, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Kanada'da yağışlar için OHAL





Kanada’da etkili olan şiddetli yağış ve karın erimesi sonucu meydana gelen sel nedeniyle Montreal kentinde olağanüstü hal ilan edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kanada’nın Montreal kentinde şiddetli yağış ve kar erimesi nedeniyle sel meydana geldi. Yetkililer, kentin kuzeyinde sel nedeniyle yolda çökme meydana gelmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini ve dün açıklanan önlemlerin 48 saat boyunca geçerli olacağını duyurdu. Öte yandan ülkenin batısında bulunan Quebec eyaletinde de yaklaşık bin 900 ev sular altında kaldı. Yaklaşık bin 200 asker de vatandaşların tahliyesini sağlamak üzere bölge sevk edildi. Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan görevli askerlerin hızlı ve profesyonel bir şekilde çalıştığını kaydederek, selden etkilenen Kanadalılara önemli destek verilmeye başlandığını söyledi. Montreal Belediye Başkanı Hans Gruenwald Jr. “İnsanların tahliye edilmesi gerekiyordu. Onları botlara yerleştirerek tahliye ettik” dedi.

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