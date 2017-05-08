17:41, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

100 yerleşim yerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı 19'u köy, 81'i mezra olmak üzere toplam 100 yerleşim merkezinde 8 Mayıs Pazartesi günü gece saat 00.01'den itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı bugün saat 16.00'da kaldırıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereği, vatandaşların zarar görmemesi amacıyla belirtilen (Karcı, Yelkaya, Üçgül, Döşekkaya, Direkli, Ericek, Servi, Harmancık, Çoban Çesmesi, Sarıbudak, Yaydere, Büyükçağ, Çevirme, Yayla, Şehitköy, Yeniyazı, Doğanca, Bulgurluk ve Yolaçtı köyleri ile bu köylere bağlı mahalle ve mezralar ( Ekincik, Dergek, Koyunlu, Ekmekli, Demirlibağ, Karaoluk, Boğaziçi, Gökçebağ, Gelincik, Gölyanı, Arıtaş, Büyükköy, İbrahimler, Sancaklı, Küplüce, Kocakaya, Usluca, Taşören, Ekinli, Çomak, Aktoprak, Dedeçavuş Erdem, Yeniçevre, Armağanlı, Doludere, Oluklu, Evrencik, Bançebaşı, Saklıca, Ericek, Akıncı, Akçasüt, Çetinkaya, Toklu, Coşkunlar, Varvusan, Selila, Mezraa, Hasenan, Taşkapı, Üzümcük, Mezraayısağır, Havrir, Çiçekli, Tepecik, Eskiköy, Bağış, Ulutaş, Alan, Kilimli, Yazmalı, Savaş, Taşkapı, Aslancık, Yuvalı, Gümüşlü, Köklü, Açıkkalın, Kazancık, Fırat, Kaldırım, Işıkoluk, Tepecik, Kirişli, Konacık, Yumrulu, Tımarlı, Abdi, Kulincik, Arpaçay, Düzyayla, Dibek, Bürnek, Develi, Direkli, Bulgurlu, Sağlık, Çevreli, Kozankaya, Ürünlü ve Karaoluk) bölgelerde 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere duyurulan yasaklama kararı, 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 16.00 itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.