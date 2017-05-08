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Erdoğan: Kudüs tüm Müslümanların namusudur
Erdoğan: Kudüs tüm Müslümanların namusudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs; tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs; tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur." dedi.

Erdoğan, "Gerek inancımızdan gerekse tarihimizden tevarüs ettiğimiz sorumlulukla Kudüs'e, Kudüs davasına, Filistinli kardeşlerimizin hak ve adalet mücadelesine büyük önem veriyoruz. Kudüs'ün tekrar barış, huzur ve güven şehri olması için gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN MESELESİNDE YILLARDIR ÜSTÜNLERİN HUKUKU İŞLİYOR"

Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadan bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının mümkün olmadığını belirten, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun için öncelikle uluslararası hukuka ve alınan kararla saygı gösterilmesi gerekiyor. Hiç kimse, hiçbir ülke hukukun üstünde değildir, olamaz. Ancak Filistin meselesinde yıllardır üstünlerin hukuku işliyor, bunu da böyle görün." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kudüs konusunun açıldığı her yerde, her platformda ısrarla vurguladığım hususu tekrarlamak istiyorum; Müslümanlar olarak Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı sık sık ziyaret etmeliyiz. İstatistiklere baktığımızda halen bu konuda çok ciddi bir eksiğimizin olduğunu görüyorum." dedi.

"KUDÜS SEMALARINDAN EZANIN SUSTURULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Camilerde sabah ezanlarının okunmasını yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısının hala İsrail parlamentosunda beklediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylesi bir konunun gündeme gelmesi dahi, utanç vericidir. Bize her fırsatta din ve vicdan özgürlüğünden dem vuranların, bu konuda sessiz kalarak adeta atılan bu adımı onaylaması ise ibretliktir. Kudüs semalarından ezanın susturulmasına inşallah izin vermeyeceğiz. Şunu bir defa bilmemiz lazım; eğer inancınıza güveniyorsanız inanç hürriyetinden niye korkuyorsunuz? Bizim böyle bir derdimiz yok, biz inancımıza güveniyoruz. Onun için de inanç özgürlüğünden korkmuyoruz. Ben şu anda İsrail'in yöneticilerine de bunu hatırlatıyorum; inancınıza güveniyorsanız bizim ezan seslerimizden niye korkuyorsunuz?"

Erdoğan, "Cezasız kalan her suç, faili daha da azgınlaştırır. Filistin'de İsrail'in işlediği suçların giderek daha artmasının sebebi budur. İşlenen cinayetlerin, katliamların ve zulmün uluslararası hukuk içinde hesabı sorulmadan, bölgede barış ve istikrar arayışları akim kalmaya mahkumdur." şeklinde konuştu.



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