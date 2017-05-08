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AB ülkelerinde arsenikli bebek maması şoku
AB ülkelerinde arsenikli bebek maması şoku

AB ülkelerinde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının yüzde 50'sinde standartların üzerinde zararlı arsenik tespit edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan bir araştırma, AB'de geçen yıl çıkan gıda ürünlerinde organik olmayan arsenik miktarına limit getiren yasaya rağmen, marketlerde satılan pirinç bazlı bebek mamalarının yüzde 50'sinin yasal seviyenin üzerinde zararlı arsenik içerdiğini ortaya koydu.

Birleşik Krallık'taki Queen's Üniversitesi Küresel Gıda Güvenliği Enstitüsü araştırmacıları, pirinç bazlı mamuller üzerine yaptıkları çalışmada, pirinç bazlı bebek formüllerinin yüzde 50'sinde, bebekler ve çocukları hedef alan ürünlerin ise yüzde 75'inde yeni yasada belirlenen seviyelerin üzerinde arsenik tespit etti.

Araştırma için ayrıca sütten kesilme evresindeki bebeklerden, kesilme öncesinde ve sonrasında idrar örnekleri alan bilim adamları, bebek formülleriyle beslenen bebeklerde, anne sütüyle beslenen bebeklere göre, daha yüksek arsenik seviyelerine rastladı.

Arpa veya süt ürünlerine hassasiyetinden dolayı pirinç bazlı formüllerle beslenen bebeklerde, arsenik miktarının çok daha fazla olduğu gözlendi.

"ZEKA VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE KALICI ZARARLAR BIRAKABİLİR"

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Prof. Andy Meharg, "Bu araştırma, yeni AB düzenlemesine rağmen bebeklerin hala zararlı seviyelerde arseniğe maruz kaldığını ortaya koyuyor. Bebekler özellikle arseniğin zararlı etkilerine çok açık. Yüksek seviyede arseniğe maruz kalmak, bebeğin başta zeka ve bağışıklık sistemi olmak üzere, sağlıklı gelişimi üzerinde kalıcı zararlar bırakabilir." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular avrupa birliği AB bebek mamaları
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