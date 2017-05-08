Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:40, 08 Mayıs 2017 Pazartesi
Politika
18:50, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Parti içinde yaşanan olağanüstü kurultay" tartışmaları ile ilgili olarak, "Onlar dünde kaldı." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği otelde açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin sorularını  cavaplayan Kılıçdaroğlu'na "Parti içinde yaşanan olağanüstü kurultay" tartışmaları hatırlatıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Onlar dünde kaldı." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "(Biz, resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloku nasıl dağıtırız?) Bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? CHP. 'O zaman gelin CHP'yi tartışalım.' Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Dikkat etmesi gereken en büyük kuruluşun CHP olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Partinin bütün organları, il, ilçe başkanları, milletvekilleri, yöneticiler, belediye başkanları, herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bir oyun oynanıyor, gayrimeşru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ben bütün vatandaşlarıma söz veriyorum, demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla Türkiye'ye gelmesi için mücadeleyi başlatacağız. Hiç kimse unutmasın, mücadele asıl şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular chp Kılıçdaroğlu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
FETÖ'cü yaver Erdoğan'ın kaldığı oteli bildirmiş
FETÖ'cü yaver Erdoğan'ın kaldığı oteli bildirmiş

FETÖ'nün darbe girişimine dair "Muhafız Alayı" iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaverlerinden Kıvrak'ın, Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini öğrenerek darbecilere bildirdiği ifade edildi
MHP'li Yalçın MHP'ye operasyona izin verilmeyecek
MHP'li Yalçın: MHP'ye operasyona izin verilmeyecek

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP, boyalı mevkutenin ve onun iş birlikçilerinin mesajını almış, ne yapmak istediğini görmüştür. MHP tabanı üzerinde operasyon yapılmasına asla izin verilmeyecektir" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Hamdallah'ı kabul etti
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonunda 645 gözaltı
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonunda 645 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 645 şüpheli yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Parti içinde yaşanan olağanüstü kurultay" tartışmaları ile ilgili olarak, "Onlar dünde kaldı." dedi
TÜRKSAT baskını sanıklarına istenen cezalar belli oldu
TÜRKSAT baskını sanıklarına istenen cezalar belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 16 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı
Erdoğan Kudüs tüm Müslümanların namusudur
Erdoğan: Kudüs tüm Müslümanların namusudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs; tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur." dedi
100 yerleşim yerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
100 yerleşim yerindeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı 19 köy ile 81 mezra arasındaki bölgede, PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyon öncesi gece yarısından itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün saat: 16.00 itibariyle kaldırıldı.
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Alaplı barınakta mahsur kalan 2 yunus daha öldü
Alaplı barınakta mahsur kalan 2 yunus daha öldü

Zonguldak'ta yolunu şaşırıp girdikleri balıkçı barınağında mahsur kalan 10 yunustan yunustan 2'si daha öldü Barınakta karaya vuran bir yunusu ise vatandaşlar kurtardı.
HDP Marmaris İlçe Başkanı gözaltına alındı
HDP Marmaris İlçe Başkanı gözaltına alındı

HDP Marmaris İlçe Başkanı İpekli'yi "Terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle gözaltına aldı.
Isparta'da quot Gül Enstitüsü quot kurma çalışmaları
Isparta'da "Gül Enstitüsü" kurma çalışmaları

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, "Gül-Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma-Geliştirme Enstitüsü ve Ar- Ge Laboratuvarı" kurulması için proje hazırlandı
Etnospor Kültür Festivali olimpik hale getirilecek
Etnospor Kültür Festivali olimpik hale getirilecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Kazancı, "İnşallah 5 sene sonra global hale getirmek istiyoruz. Kanımızda olan sporlarımızı gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Amaç bunu olimpik hale getirmek" dedi
Erdoğan Bölgemizde barış huzur ve istikrar arzu ediyoruz
Erdoğan: Bölgemizde barış, huzur ve istikrar arzu ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Körfez ülkelerini "sorunlarla boğuşan coğrafyada istikrar adaları" olarak niteleyerek, "Hep beraber bölgemizde barış, huzur ve istikrar arzu ediyoruz" dedi
Şırnak'ta 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 7 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı FOTO
Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı | FOTO

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı

Haberler

Tarihte bugün: TBMM tarihinde ilk kez polis milletvekili odalarını aradı
Tarihte bugün TBMM tarihinde ilk kez polis milletvekili odalarını aradı

CHP PM yarın olağanüstü toplanacak
CHP PM yarın olağanüstü toplanacak

CHP'de sürpriz istifa
CHP'de sürpriz istifa

CHP'li İnce'den 'seçimli olağanüstü kurultay' çağrısı
CHP'li İnce'den 'seçimli olağanüstü kurultay' çağrısı

CHP'de olağan kongre süreci
CHP'de olağan kongre süreci

Kılıçdaroğlu: Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım
Kılıçdaroğlu Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım

CHP referandumla ilgili AİHM'e başvurdu
CHP referandumla ilgili AİHM'e başvurdu

CHP halk oylamasıyla ilgili AİHM'e başvuracak
CHP halk oylamasıyla ilgili AİHM'e başvuracak






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 