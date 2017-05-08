18:50, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü kurultay açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği otelde açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin sorularını cavaplayan Kılıçdaroğlu'na "Parti içinde yaşanan olağanüstü kurultay" tartışmaları hatırlatıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Onlar dünde kaldı." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "(Biz, resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloku nasıl dağıtırız?) Bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? CHP. 'O zaman gelin CHP'yi tartışalım.' Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Dikkat etmesi gereken en büyük kuruluşun CHP olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Partinin bütün organları, il, ilçe başkanları, milletvekilleri, yöneticiler, belediye başkanları, herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bir oyun oynanıyor, gayrimeşru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Ben bütün vatandaşlarıma söz veriyorum, demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla Türkiye'ye gelmesi için mücadeleyi başlatacağız. Hiç kimse unutmasın, mücadele asıl şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.