18:54, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Yunanistan'da deniz seferleri iki gün boyunca duracak





Yunanistan'da denizcilerin kemer sıkma önlemlerine karşı greve gitmesiyle deniz seferleri 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde yapılmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yunanistan'da deniz seferleri denizcilerin grevi nedeniyle iki gün boyunca durdurulacak. Yunanistan Denizciler Federasyonu (PNO) tarafından yapılan açıklamada, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde ülkedeki denizcilerin greve gideceği bildirildi. Denizcilerin greve gitmesiyle yolcu ve yük seferleri iki gün boyunca gerçekleşmeyecek. PNO'nun açıklamasında, Yunanistan hükümetinin kreditörleriyle gerçekleştirdiği ek kemer sıkma önlemlerine ilişkin ön anlaşmanın geri alınması gerektiği belirtildi. Yunan hükümeti kurtarma paketi çerçevesinde yeni kredi diliminin serbest bırakılması için 2019 ve 2020 yılları için emeklilik maaşları ve vergi muafiyeti tavan sınırını düşürecek ek kemer sıkma önlemleri almayı kabul etmişti.

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