19:02, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

ABD Savunma Bakanı Mattis: Şeytan ayrıntıda gizlidir!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DEAŞ'la mücadele toplantısına katılmak üzere Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri anlaşmasını incelediklerini ancak bu yöntemin etkili olup olmayacağı da dahil olmak üzere birçok soru işareti olduğunu belirtti.

Oluşturulacak "çatışmasızlık bölgeleri"nin genel konumlarının "iyice anlaşıldığını" ancak sınırların detaylıca incelendiğini kaydeden Mattis, bu planın ABD'nin bölgede DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleyi nasıl etkileyeceğinin henüz netleşmediğini dile getirdi.

"ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR DEĞİL Mİ?"

Mattis, "Bu bölgelerin güvenli olacağının teminatını kim veriyor. Bunu kimler imzaladı? Bu sınırın dışında kim tutulacak? Tüm detayların üzerinde çalışacağız. Şeytan ayrıntıda gizlidir değil mi?" dedi.

"BİZ DE UZUN SÜREDİR BU SAVAŞI NASIL BİTİREBİLECEĞİMİZ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Suriye'deki durumun dikkatlice incelenmesi gerektiğine işaret eden Mattis, "Tüm savaşlar en nihayetinde biter. Biz de uzun süredir bu savaşı (Suriye'deki iç savaş) nasıl bitirebileceğimiz üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki görüşmelerde Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulmasına ilişkin anlaşma imzalanmış, ABD de bu müzakerelere temsilci göndermişti.