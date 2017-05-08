Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonunda 645 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 645 şüpheli yakalandı.
İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı "şafak" operasyonu kapsamında, Gümüşhane ve Ardahan hariç 79 il için arama kararları alındı.
Tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı.
Operasyonlarda 645 şüpheli yakalanırken aralarında 136 kilo 310 gram esrar, 411 gram eroin, 25 kilo 40 gram afyon, bin 926 uyuşturucu hap, 666 gram kokain, bin 478 gram sentetik uyuşturucu, 138 gram metan, 700 sentetik ecza, 727 kenevir, 5 LSD, 30 tabanca, 74 av tüfeği, 855 fişek, 26 kurusıkı tabanca, 12 terazi ve 27 bin 305 lira ele geçirildi.
FETÖ'nün darbe girişimine dair "Muhafız Alayı" iddianamesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaverlerinden Kıvrak'ın, Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini öğrenerek darbecilere bildirdiği ifade edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP, boyalı mevkutenin ve onun iş birlikçilerinin mesajını almış, ne yapmak istediğini görmüştür. MHP tabanı üzerinde operasyon yapılmasına asla izin verilmeyecektir" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Hamdallah'ı kabul etti
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 645 şüpheli yakalandı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Parti içinde yaşanan olağanüstü kurultay" tartışmaları ile ilgili olarak, "Onlar dünde kaldı." dedi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TÜRKSAT yerleşkesine giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 16 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Kudüs Vakıfları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ümmetin ilk kıblesi, peygamberler şehri olan Kudüs; tüm Müslümanların harem-i izzeti ve namusudur." dedi
Bingöl'ün Genç İlçesi'ne bağlı 19 köy ile 81 mezra arasındaki bölgede, PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyon öncesi gece yarısından itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün saat: 16.00 itibariyle kaldırıldı.
Çukurca'da Üzümlü 5. Hudut Tabur Komutanlığı ekiplerince yürütülen sınır gözetleme faaliyeti sırasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Zonguldak'ta yolunu şaşırıp girdikleri balıkçı barınağında mahsur kalan 10 yunustan yunustan 2'si daha öldü Barınakta karaya vuran bir yunusu ise vatandaşlar kurtardı.
HDP Marmaris İlçe Başkanı İpekli'yi "Terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle gözaltına aldı.
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da, "Gül-Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma-Geliştirme Enstitüsü ve Ar- Ge Laboratuvarı" kurulması için proje hazırlandı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Kazancı, "İnşallah 5 sene sonra global hale getirmek istiyoruz. Kanımızda olan sporlarımızı gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Amaç bunu olimpik hale getirmek" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Körfez ülkelerini "sorunlarla boğuşan coğrafyada istikrar adaları" olarak niteleyerek, "Hep beraber bölgemizde barış, huzur ve istikrar arzu ediyoruz" dedi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'ya yönelik devam eden operasyonda 7 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı