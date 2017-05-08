19:19, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Macron protestolarında 141 kişi gözaltında





Fransa'da Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yapılan gösterilerde 141 kişinin gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fransa'da merkez siyasi çizgi izleyeceğini belirten Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yapılan gösterilerde 141 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis kaynaklarının Fransa basınına verdiği bilgide, ülke çapında yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınanların çoğunun kamu malına zarar verdikleri ve polise saldırdıkları belirtildi. Macron'un liberal politikalarını eleştiren solcu örgütlerinin bugün başkent Paris'te yaptığı gösteride de çıkan olayların ardından çok sayıda gözaltı oldu. ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI Republique Meydanı'nda öğleden sonra toplanan protestocular, Bastille Meydanı'na yürürken, polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada çok sayıda kişi de yaralandı. Fransa'da Macron, kesinleşmemiş resmi sonuçlara göre rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanı olmuştu.

İlgili Konular macron fransa

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.