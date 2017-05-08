19:26, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Başbakanı'nı kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Başbakanı Hamdallah'ı kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ı kabul etti. Erdoğan'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde yaklaşık 40 dakika süren kabulü, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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