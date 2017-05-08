19:47, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

'İsrail, Fatıma'yı soğukkanlılıkla öldürdü'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, 16 yaşındaki Filistinli Fatıma Hacici'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisi tarafından öldürülmesinde asıl sorumlunun Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümeti olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu hükümeti Fatıma'nın soğukkanlılıkla öldürülmesinin doğrudan ve gerçek sorumlusudur. Fatıma'nın öldürülmesi ile İsrail'in savunmasız Filistinlilere yönelik bilinçli ve sistematik suç listesine bir suç daha eklenmiştir." denildi.

Hacici'nin İsrail polisinden 10 metreden fazla bir mesafede olduğuna ve herhangi bir tehlike arz etmediğine dikkat çekilen açıklamada, "5 İsrail polisi, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla yoğun bir şekilde kız çocuğuna ateş etmiştir. Fatıma'nın cesedinin yanına bıçağın konulmasıyla 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddiası ispatlanamaz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail polisinin gerçekleştirdiği infazı sert ifadelerle kınayan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Hacici'ye yerdeyken bile ateş edilmesi ve ambulansın gelişine izin verilmemesinin uluslararası kanunlara aykırı olduğunu kaydetti.

Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinin İsrail tarafından "askeri kışlaya dönüştürüldüğüne" vurgu yapılan açıklamada, "Uluslararası camianın işgal gücünün suçlarına karşı sessizliği, bu işgal gücünün suçlarını sürdürmesine bir çeşit teşvik anlamı taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası camiaya, Filistin halkını "işgalci İsrail’in zulmünden" koruma çağrısı yapılarak, "zalimlerin ve katillerin hesap vermesi" gerektiğinin altı çizildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu eski şehrin Şam kapısında nöbet tutan İsrail polisi, dün akşam 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu' iddiasıyla 16 yaşındaki Fatıma Hacici'ye ateş açmış, en az 20 merminin isabet ettiği Filistinli genç hayatını kaybetmişti.