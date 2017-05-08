Türkmenlerden Kerkük için uzlaşı çağrısı

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, Kerkük'teki bayrak krizinden sonra ilk kez bir araya geldikleri Kürt siyasi parti temsilcileri ile uzlaşı yollarının öne çıkması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Kazancı, Irak Türkmen Cephesi Kerkük il başkanlığı binasında Kürt siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yapılan toplantının ardından ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, "Kerkük'te barış, huzur ve kardeşliğin sürdürülmesi için tek çözüm uzlaşıdır. Kentte emrivakiler yaratılarak hiç bir yere varılamaz. Bugün yapılan taraflar arasındaki görüşmeden sonra siyasi partilerin kentin geleceği için anlaşacağından umutluyum." dedi.
Tüm etnik ve mezhep grupların binlerce yıldır ortaklaşa yaşadığı Kerkük'ün küçük bir Irak'ı andırdığına dikkati çeken Kazancı, şunları kaydetti:
"Ülkenin tüm dillerinin konuşulduğu ve mezhep gruplarının yaşadığı Kerkük küçük bir Irak'ı andırıyor. Hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı bu kentte siyasi anlamda da uzlaşının hakim olmasıyla ancak birlikte yaşama kültürümüz devam edecektir. Kerkük'teki bayrak krizinden sonra ilk kez bir araya geldiğimiz kentteki Kürt siyasi parti temsilcileri ile siyasi uzlaşının sağlanması için tek taraflı karar ve emrivakiler değil, uzlaşı yollarının öne çıkması konusunda anlaştık."
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük İl Başkanlığı İlişkiler Sorumlusu Cengi Yasin ise "Son siyasi krizlerden sonra kentteki gergin havayı yumuşatmak ve daha mantıklı çözümler üretmek için tüm etnik grupları temsil eden siyasi parti başkan ve temsilcileri ile düzenli toplantılar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda ortak çözüm önerileri ortaya koyarak siyasi anlaşmazlıkları ortadan kaldırmayı planlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Kerkük'te Türkmen, Arap ve Süryanilerin varlığını hiç kimsenin inkar etme lüksü olmadığını vurgulayan Yasin, "IKBY ve Kerkük'ün geleceği ile ilgili atılacak tüm adımlarda ve alınacak kararlarda, Türkmen ve Arpaların söz sahibi olmaları için geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceğiz. Gerek Kerkük gerekse IKBY'de Türkmenlerin varlığını hiç kimse inkar edemez. IKBY ve Kerkük'te olmaları gereken mevkilerde olmalarına inanarak sorunlara çözüm arayışı bulmalıyız.'' şeklinde konuştu.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Filistinli tutukluların meselesi, daha önce olduğu gibi her düzeyde Hamas ve Filistinli yetkilinin öncelikleri arasında yer almaya devam edecektir." dedi.
Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kazancı, "Kerkük'te barış, huzur ve kardeşliğin sürdürülmesi için tek çözüm uzlaşıdır. Kentte emrivakiler yaratılarak hiç bir yere varılamaz" dedi
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