20:22, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

Filistinli tutuklar meselesi Hamas'ın öncelikleri arasında

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukların Hamas'ın öncelikleri arasında kalmaya devam edeceğini belirtti.

Heniyye, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze'de kurulan çadırı ziyareti sırasında, "Filistinli tutukluların meselesi, daha önce olduğu gibi her düzeyde Hamas ve Filistinli yetkilinin öncelikleri arasında yer almaya devam edecektir." dedi.

Heniyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara hitaben, "Sizin özgürlüğünüz vatani sorumluluğumuzdur. Onurunuz halkımızın onurudur. Ne onurunuzun kırılmasını, ne de parmaklıklar arkasında sıkıntılarınızın devam etmesine izin verebiliriz." diye konuştu.

"BU SORUMLULUĞU VE EMANETİ ÜSTLENMEKTEN ŞEREF DUYUYORUM"

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin kurtarılmasının "ciddi bir çalışma" gerektirdiği belirten Heniyye, "Filistinli tutukluların kurtarılması derin ve kapsamlı çalışmayı zorunlu kılan bir meseledir. Bir saat sabır, zaferin temelidir." ifadelerini kullandı.

Heniyye, kendisinin önceki gün Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı görevine seçilmesine ilişkin ise "Bu sorumluluğu ve emaneti üstlenmekten şeref duyuyorum." dedi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için önceki gün yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine İsmail Heniyye'nin seçildiği belirtilmişti.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.