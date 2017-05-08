Rusya 'çatışmasızlık bölgeleri' anlaşmasını BM'ye taşıdı

Rusya, Astana'da Türkiye ve İran ile imzaladıkları "çatışmasızlık bölgeleri" muhtırasına destek için hazırladığı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını üyelere sundu.
Konsey'in Mayıs ayı Başkanı Uruguay'ın BM Daimi Temsilcisi Elbio Rosselli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın üyelere dağıttığı tasarı hakkında müzakerelerin sürdüğünü ancak oylamaya ilişkin henüz karar alınmadığını söyledi.
Rusya'nın tasarısında, Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın arabulucuğu, Ürdün ve ABD'nin gözlemciliğinde Suriye Hükümeti ve silahlı muhalif grupların bir araya geldiği ve tarafların bir muhtıra üzerinde anlaşıldığı belirtildi.
Suriye'de çatışan tüm taraflara hem Aralık 2016'da varılan ateşkes anlaşmasına hem de Astana'daki muhtıraya uymaları istenen tasarıda, tüm BM üyesi ülkelerden de "çatışmasızlık bölgeleri" uygulamasına iyi niyetle katkı sağlamaları talep edildi.
Karar tasarısının ekinde Astana'da imzalanan muhtıraya da yer verildi.
Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın toplantısında, BM'nin Astana'daki anlaşmaya ilişkin oynayacağı rolün sorulması üzerine yaptığı açıklamada, muhtıranın incelenmeye devam edildiğini ve henüz BM'nin yapacağı katkının görüşülme aşamasında olduğunu söyledi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında, Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" kurulmasını kapsayan muhtıra imzalanmıştı.
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