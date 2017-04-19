23:52, 08 Mayıs 2017 Pazartesi

FETÖ'nün 'uyuyan hücre' davasının ilk duruşması tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen, aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 41'i tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki ilk duruşmada, bazı tutuklu sanıklar savunmalarını tamamladı.

Savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Ahmet Yücel, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığını söyledi.

Kendisi hakkında iddialarda bulunan Hasan Polat'ı tanımadığını iddia eden Yücel, "FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına alındım. Kendisini tanımadığım Hasan Polat isimli şahısın beni teşhis etmesiyle karşınızdayım. Bu kişiyi tanımıyorum, hayatımda hiç görmedim. Tarafıma soru verilerek Harp Okulu'na girdiğim iddiası da tamamen gerçek dışıdır. ByLock kullanmadım, bahse konu uygulamayı hiç indirmedim ve kullanmadım.” ifadelerini kullandı.

Kaçma şüphesinin bulunmadığını öne süren Yücel, tahliye talebinde bulundu.

"ÖRGÜTTEN 15 YIL ÖNCE AYRILDIĞINI BEYAN ETMESİNE RAĞMEN HALA GÜNCEL BİLGİLERDEN BAHSETTİ"

Söz alan tutuklu sanık Adem Bağcı, Hasan Polat'ın beyanlarının doğru olmadığını, mahkemenin yanıltılmaya çalışıldığını iddia etti.

Polat'ın çelişkili ifadeler vererek kendisini kurtarmaya çalıştığını savunan Bağcı, "Örgütten 15 yıl önce ayrıldığını beyan etmesine rağmen hala güncel bilgilerden bahseden Hasan Polat'ın görülüyor ki, hala örgütle bağlantısı devam etmektedir. Ergenekon ve Balyoz'daki gibi askerlere kurulan kumpasın aynısı bize de kuruluyor. Buradaki birçok askeri şahıs, geleceği parlak ve kurmaylığa kadar yükselme durumu olan kişilerdir." diye konuştu.

Savunmasını tamamlayan tutuklu sanık Bora Öztekin de hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının tamamlanması için duruşmayı yarına erteledi.​