Suriyeli taraflar 16 Mayıs'ta Cenevre'de toplanacak

ABD Savunma Bakanı Mattis: Şeytan ayrıntıda gizlidir!

ABD Savunma Bakanı Mattis, Suriye'de oluşturulacak "çatışmasızlık bölgeleri"nin genel konumlarının "iyice anlaşıldığını" ancak sınırların detaylıca incelendiğini kaydederek, "Bu bölgelerin güvenli olacağının teminatını kim veriyor. Bunu kimler imzaladı? Bu sınırın dışında kim tutulacak? Tüm detayların üzerinde çalışacağız. Şeytan ayrıntıda gizlidir değil mi?" dedi.