TİKA çalışanı Murteca’nın tutukluluk hali sürüyor

İsrail mahkemesi, 12 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gazze Şeridi'ndeki çalışanı Filistin uyruklu Muhammed Murteca'nın duruşmasını 6 Haziran'a erteledi.
Biru's-Seba kentindeki Merkezi Mahkeme, Murteca'nın da katıldığı bugünkü duruşmada, tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki mahkemesinin 6 Haziran'da görülmesine karar verdi.
Murteca'nın avukatlarından Lea Tsemel, duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin müvekkili hakkındaki iddianamenin bir kısmını "gizlilik" gerekçesiyle kendileri ile paylaşılmadığını söyledi.
Savunma yapabilmek için iddianamenin tamamını savcıdan talep ettiklerini belirten Tsemel, bunun üzerine duruşmanın 6 Haziran'a ertelendiğini kaydetti.
İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet geçen hafta, gözaltında tutulan Murteca'nın, insani krizle pençeleşen Gazze'deki yardım faaliyetlerine, "teröre destek" suçlaması getirmişti.
Şin-Bet yaptığı yazılı açıklamada, Murteca’yı, TİKA'nın dünyanın en büyük insani dramlarından birinin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yaptığı insani yardımları "askeri hedefler için kullanılmak üzere İzzettin el-Kassam Tugayları üyelerine ve ailelerine dağıtmakla" suçlamıştı.
İsrail mahkemesi, TİKA çalışanı Murteca’nın tutukluluk halinin devamına ve bir sonraki duruşmasının 6 Haziran'da yapılmasına karar verdi
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