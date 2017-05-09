09:17, 09 Mayıs 2017 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Mayıs 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt ziyareti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'nde resmi törenle karşılanacak.

- Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma törenine katılacak Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah ile Beyan Sarayı’nda baş başa görüşecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri el Sabah'ın Beyan Sarayı'nda onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

(Kuveyt)

2- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışını yapacak, partisinin genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.00/Ankara/15.30)

3- CHP, HDP ve MHP Meclis grupları toplanacak.

(TBMM/13.30/12.30/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "1. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi" açılış programına katılacak.

(Konya/14.00)

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

(15.00)

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bazı alacakların yapılandırılmasını öngören kanun teklifi üzerindeki görüşmelere başlanacak.

(16.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve mart ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile işgal altındaki Batı Şeria'da bir araya gelecek.

(Batı Şeria)

2- Musul kent merkezinin batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Üniversitesindeki UNESCO 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Eğitim: Türk Eğitim Sisteminin Stratejik Yönelimler Paneli ile Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi açılışına katılacak.

(Eskişehir/10.00/12.00)

2- Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 33. Gençlik Günleri, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "İçinde İstanbul Olsun" adlı oyunla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Yedi Tepe Yedi Mekan Genç Edebiyat Festivali kapsamında, Prof. Dr. Yakup Çelik'in konuşmacı olarak yer alacağı "Sait Faik Abasıyanık, Öykü ve İstanbul" konulu söyleşi gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00)

4- TRT Belgesel Ödülleri tanıtımı kapsamında İstiklal Caddesi tünelde konser verilecek.

(İstanbul/18.00)



GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Tayland Şeyhülislamı Aziz Phitakkumpon ile başkanlıkta görüşecek, uluslararası ilahiyat ve uluslararası imam hatip liselerinde okuyan Taylandlı öğrencilerle bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalya'nın Juventus takımı, Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.

(Torino/21.45)

2- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

3- Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

(Rijeka/13.00)



ÖZEL HABER

1- Türk bankalarına yabancı yatırımcılardan büyük talep

- Küresel piyasalardaki dalgalı seyir ve jeopolitik risklerin arttığı son dönemde Türkiye'nin en büyük 5 bankası, 2017'nin 4 ayında yaklaşık 3 milyar dolar tutarında eurobond ihracı gerçekleştirdi

- İhraçlara yabancı yatırımcılardan yoğun talep gelmesinin, Türk ekonomisi ve bankacılık sektörüne güvenin en büyük göstergesi olduğu belirtiliyor

- Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz:

- "Bankaların eurobond ihraçları ilgiyle karşılanıyor ve talepli geçiyor. Eurobond ihraçları, bankalara uzun vadeli kaynak sağlıyor"

- Turkey Macro View Consulting Yönetici Direktörü Ferhat Yükseltürk:

- "Son dönemde özellikle büyük özel bankalarımızın olmak üzere vadesi gelen sendikasyon/seküritizasyon kredilerini rahatlıkla yenileyebildikleri ve bu kredilere yurt dışı bankalardan oldukça yüksek oranlarda talep geldiğini görüyoruz"

2- "İHA'lara 5 ülkeden talep var"

- Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar:

- "İHA'ların dışarı satılması ile ilgili şu anda 5 ülkeden talep mevcut. İHA'ları ancak devlet kontrolünde ihraç edebiliyoruz. Mini insansız hava aracımız Bayraktar, Türkiye'nin yurt dışına ilk ihraç ettiği insansız hava aracı sistemi. İnşallah taktik boyutta olan büyük İHA'mızın da yakın zamanda ihracatı gerçekleşecek"

- "İHA'ların sürekli yenisi, iyisi çıkıyor. Bu yarıştan kopmamak için Baykar olarak bu alana odakladık. Odağımızı sadece bu alana sabitleştirerek en iyisini yapmayı devam etmek istiyoruz"

- "Türkiye, dünyada İHA'sını tasarlayıp milli akıllı mühimmatını özgün bir şekilde yapabilen 6 ülkeden biri"

3- EJDER YALÇIN zırhlısının 400 parçası Sivas'tan

- Sivas'ta savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir fabrika, EJDER YALÇIN 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı'nın yaklaşık 400 parçasının üretimini yapıyor

- Fabrikanın Genel Müdürü Ahmet Gökçeler:

- "EJDER YALÇIN zırhlısı için kaput ve kapı menteşeleri, emniyet, kapı ve mayın kilitleri ile alüminyum çamurlukları üretiyoruz"