Güncelleme: 09:46, 09 Mayıs 2017 Salı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gitti





Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Özel uçak "TUR" ile bu sabah Kuveyt'e gitti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Kuveyt'e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin ve bazı ilgililer uğurladı. Özel uçak "TUR" ile saat 08.50'de hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kuveyt'e gitti.

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