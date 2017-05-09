09:53, 09 Mayıs 2017 Salı

Endonezya'da İslam'a hakaret eden valiye hapis

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Hristiyan Valisi, "Ahok" lakabıyla da tanınan Basuki Tjahaja Purnama, İslam dinine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ahok'un, İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle Kuzey Cakarta Bölge Mahkemesinde yaklaşık 5 aydır süren davası sonuçlandı.

Karar duruşmasında, Ahok'a 2 yıl hapis cezası verildiği açıklandı. Ahok'un, mahkemenin kararını temyize götüreceği bildirildi.

MAİDE SURESİ'NİN 51. AYETİNE İLİŞKİN HAKARET İÇEREN YORUM YAPMIŞTI

Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, geçen yıl eylül ayında yaptığı bir konuşmada Maide Suresi'nin 51. ayetine ilişkin yorumunda İslam'a hakaret etmekle suçlanmıştı. Purnama, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." demişti.

Ayetler üzerinden yaptığı yorum Müslümanlardan büyük tepki gören Ahok'un görevden alınması için çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.

Devlet Başkanı seçilmeden önce Cakarta Valisi olan Joko Widodo'nun yardımcılığını yürüten ve bu sene yapılan yerel seçimlerde yeniden Cakarta Valiliği görevine aday olduğunu açıklayan Ahok, eleştiriler üzerine Müslümanlardan özür dilemişti.

Valilik seçiminin 19 Nisan'daki ikinci turunda Ahok oyların yüzde 42,04'ünü, Müslüman aday Anis Raşid Basvedan ise yüzde 57,96'sını almıştı. Resmi sonuçlara göre seçimi kaybeden Ahok, görevini ekim ayında Basvedan'a devredecek.