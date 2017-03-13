09:57, 09 Mayıs 2017 Salı

Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Elazığ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya ve Elazığ'da öğleden itibaren yer yer aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tunceli ve Bingöl'de de sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 4-6 derece artacağı bölgede, rüzgarların orta kuvvette, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde ise yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.