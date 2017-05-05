09:59, 09 Mayıs 2017 Salı

Üçlü heyetten Beyaz Saray'da önemli görüşme

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın beraberinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyetle dün Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster başkanlığındaki ABD heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından Anadolu Ajansına yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, MİT Müsteşarı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın da bulunduğu heyet dün başkent Washington'da Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler, terörle mücadele, ikili ilişkiler ve diğer güvenlik konuları ele alındı.