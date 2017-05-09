10:04, 09 Mayıs 2017 Salı

Kuzey Irak'ta saldırı hazırlığındaki PKK'lılara hava harekatı





Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, gece saatlerinde bölücü terör örgütüne ait 4 mağara, 3 sığınak ve 3 ayrı kamp bölgesini imha etti.

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