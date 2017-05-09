10:06, 09 Mayıs 2017 Salı

'Suriye'deki hapishanelerde bin 600 Filistinli kayboldu'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'deki Filistinliler İçin Çalışma Grubu, 2011 yılından bu yana Suriye hapishanelerinde zorla kaybedilen Filistinlilerin sayısının yaklaşık bin 600 olduğunu belirtti.

Londra merkezli Suriye'deki Filistinliler Çalışma Grubu'nun yayımladığı raporda, hapishanelerde zorla kaybedilenlerin sayısının bin 600'den çok daha fazla olduğu, Suriye rejiminin yayınladığı resmi veriler olmadığı için gerçek rakamı net olarak belirleyemedikleri ifade edildi.

Alıkonulanların ailelerinin Suriye güçlerinden korkarak açıklama yapmaktan kaçındığı aktarılan raporda, Suriye rejimine "akıbeti meçhul" Filistinliler hakkında açıklama yapma ve onları serbest bırakma çağrısında bulunuldu.

Raporda ayrıca, Suriye hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadıklarının her açıdan savaş suçu derecesinde olduğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, Suriye'de halihazırda 450 bin Filistinli sığınmacı bulunuyor ve bu sığınmacıların yüzde 95'i tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor.