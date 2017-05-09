10:07, 09 Mayıs 2017 Salı

OAC'de BM barış gücü personeli öldürüldü





Kamboçyalı askerleri taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, 3 kişi kayıp

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünde görevli bir Kamboçyalı askerin öldürüldüğü bildirildi. Kamboçya Başbakanı Hun Sen, OAC'de Kamboçyalı askerleri taşıyan konvoya saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hun Sen, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, birinin yaralandığını, üçünün kaybolduğunu söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. BM barış gücünün 2014 yılından bu yana görev yaptığı ülkede, 12 binden fazla askeri bulunuyor.

İlgili Konular Orta afrika

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.