10:39, 09 Mayıs 2017 Salı

İşgal güçleri 15 Filistinliyi gözaltına aldı



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İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 3'ü Hamas mensubu 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıların El-Halil kenti, Nur Şems Kampı, Ceyus köyü, Takku ve Şeyh Sa'd beldelerinde yoğunlaştığı ifade edildi. Filistin kurumlarının hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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