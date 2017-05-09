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Afganistan
10:42, 09 Mayıs 2017 Salı

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Afganistan'da medreseye bombalı saldırı
Afganistan'da medreseye bombalı saldırı

Afganistan'ın Pervan vilayetinde medreseye kimliği belirsiz kişilerce saldırı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın Pervan vilayetinde medreseye düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pervan Emniyet Müdürü Muhammad Zaman Mamuzay yaptığı açıklamada, Pervan'ın Çarikar şehrinde medreseyi hedef alan saldırı yapıldığını kaydetti.

Bombanın, Pervan Alimler Şurası Başkanı Mevlevi Abdul Rahim Hanefi'nin oturduğu yerin altına yerleştirildiğinin belirlendiğini aktaran Mamuzay, patlamanın Hanefi'nin öğrencilerine ders verdiği sırada yaşandığını söyledi.

Mamuzay, saldırıda 7 öğrenci ile Hanefi'nin yaşamını yitirdiğini, 6 öğrencinin yaralandığını açıkladı.

Mamuzay, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



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