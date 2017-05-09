Çavuşoğlu ile Tillerson telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Tillerson'la karşı tarafın talebi doğrultusunda yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaret ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci de değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci ele alındı
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