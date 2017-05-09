10:45, 09 Mayıs 2017 Salı

Çavuşoğlu ile Tillerson telefonda görüştü





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci ele alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Tillerson'la karşı tarafın talebi doğrultusunda yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta ABD'ye yapacağı ziyaret ele alındı. Görüşmede ayrıca, Suriye'deki gelişmeler ve Astana süreci de değerlendirildi.

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