10:54, 09 Mayıs 2017 Salı

Katar Emiri'nden yeni Hamas lideri Heniyye'ye tebrik





Katar Emiri Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen İsmail Heniyye'yi tebrik etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen İsmail Heniyye'yi tebrik ettiği bildirildi. Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim'in, Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi arayarak tebrik ettiği belirtildi. Filistin halkının karşılaştığı sorunlar ve siyasi gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Emir Temim'in ülkesinin Filistin davasının yanında durduğunu vurguladığı aktarıldı. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için hafta sonu yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine İsmail Heniyye'nin seçildiği duyurulmuştu.

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