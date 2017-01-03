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Dolar yönünü yukarı çevirdi
Dolar yönünü yukarı çevirdi

Dolar/TL dünkü yükselişini bugün de sürdürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünkü yükselişini bugün de sürdüren dolar/TL, 3,59'un üzerinde işlem görüyor.

Dün 3,5284 - 3,5962 aralığında hareket eden dolar/TL, küresel piyasalarda doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanmasının etkisiyle günü yüzde 1,15 artışla 3,5849'dan tamamladı.

Yükselişini bugüne de taşıyan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,40 değer kazanarak 3,60'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,29 artışla 3,9295'ten, sterlin/TL de yüzde 0,40 değer kazancıyla 4,6602'den işlem görüyor.

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