11:13, 09 Mayıs 2017 Salı

Kazakistan’da Zafer Günü kutlamaları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'da, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 72. yıl dönümü dolayısıyla, 9 Mayıs Zafer Günü törenleri düzenlendi.

Başkent Astana’daki kutlamalar, Vatan Savunucuları heykeline çiçek bırakılmasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Başbakan Bahıtcan Sagintayev, kabine üyeleri, milletvekilleri, savaş gazilerinin yanı sıra çok sayıda Kazak katıldı.

Vatan Savunucuları heykeline çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, tören alanındaki çadırda gazilerle yemek yedi.

Nazarbayev, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı'nın insanlık tarihine "acımasız bir savaş" olarak kaydedildiğini belirtti.

Savaşta hayatını kaybeden yaklaşık 10 milyon kişi arasında Kazakistanlılar'ın da bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 6 milyon nüfuslu Kazak halkının bir milyonunun savaşa gittiğini, yarısının da savaşta hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Savaşta hayatını kaybedenlerin ve gazi olanların, mutlu hayat ve bağımsızlık için yol açtığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Vatan Savunucuları heykeline çiçek bırakarak, savaşta hayatını kaybedenlerin ve gazilerin emeği ve vatanseverliğine derin hayranlık duygusunu gösterdik.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın bugününü savaşta hayatlarını kaybedenlere borçlu olduklarını dile getiren Nazarbayev, zaferin Sovyetler Birliği'nde yaşayan tüm halkların birlik ve dostluğu sayesinde kazanıldığını, kendilerinin de birlik ve dostluk sloganıyla yaşamaya devam ettiklerini söyledi.