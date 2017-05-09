Yunanistan'da Türk ve Yunan taraftarlar birbirine girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yunanistan'da kupa finali öncesi Paok ile İstanbul'dan Yunanistan'a göçen Türklerin kurduğu AEK taraftarları birbirine girdi.
İki takımı karşı karşıya getiren kupa finali öncesi, taraftarlar birbirine girdi. Maçın oynanacağı stada ayrı yollardan gelmeleri gereken taraftarlar, polis gözetiminin olmadığı bir köprüde karşılaşınca, olaylar kontrolden çktı.
Polisin yatıştırmakta güçlük çektiği olaylar sırasında 40 kişi yaralandı. Yaralılardan bıçaklanan ve başına sert şekilde darbe alan 2 kişi ağır yaralandı. Taraftar kavgası nedeniyle yarım saat gecikmeli başlayan maçta, rakibini 2-1 yenen PAOK, 2003'ten bu yana ilk kez Yunanistan Kupası'nı müzesine götürdü.
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Yunanistan'da, Paok ile AEK'yı karşı karşıya getiren kupa finali öncesi büyük olaylar patlak verdi. Polisin yatıştırmakta güçlük çektiği olaylar sırasında, ikisinin durumu ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı.
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