11:36, 09 Mayıs 2017 Salı

Fildişi Sahili'nde eski ayrılıkçılardan protesto





Silah bıraktıktan sonra orduya alınan eski ayrılıkçılar primlerinin ödenmediğini savundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fildişi Sahili'nde silahsızlanmayı kabul ederek orduya katılan eski ayrılıkçılardan bazılarının, primlerinin ödenmediği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenlediği bildirildi. Ülkenin orta kesimindeki Bouake kentinde toplanan eski ayrılıkçıların, kısa süre sonra Gençlik ve İstihdam Bakanı Sidy Ture ile görüştükleri belirtildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlandıktan sonra eski ayrılıkçıların dağıldığı aktarıldı. Ordudaki eski ayrılıkçılardan Amadu Vattara, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayrılıkçıların silahsızlanması için oluşturulan Silahsızlanma, Dağılma ve Reentegrasyon Programı (DDR) kapsamında verilen vaatlerin yerine getirilmediğini, eski ayrılıkçılara verilmesi gereken primlerin hala ödenmediğini belirtti. Eski ayrılıkçılar, yıl başında da aynı konuları protesto etmiş, çıkan olaylarda eski ayrılıkçı 4 asker ölmüştü. Bouake kentinde başlayan olaylar ülkedeki birçok kente sıçramıştı. Kriz dolayısıyla Gana programını yarıda kesen Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Vattara ülkeye geri dönmüş, taleplerin karşılanacağı sözünü vererek eski ayrılıkçıların dağıldığını duyurmuştu. Fildişi Sahili'nde 28 Kasım 2010'daki devlet başkanlığı seçimini kaybeden Laurent Gbagbo'nun tüm uluslararası çağrılara rağmen görevi seçimin galibi Vattara'ya devretmemesi siyasi krize yol açmış, şiddet eylemlerinde 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. O dönemde ülkenin kuzeyini kontrol eden ayrılıkçılar da siyasi krizde Vattara'ya destek vermişti.

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