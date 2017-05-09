11:41, 09 Mayıs 2017 Salı

Fransa'da köprü altındaki sığınmacılara operasyon

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da başkent Paris'in kuzeyindeki La Chapelle bölgesinde köprü altlarında ve otoyol girişinde yaşayan yaklaşık bin sığınmacı sabahın erken saatlerinde tahliye edildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çoğunluğu Afgan ve Sudanlı bin civarında sığınmacının kaldığı köprü altları ve otoyol girişindeki kampların yasa dışı olduğu belirtilerek, buraların "güvenlik açısından olduğu kadar sığınmacılar ve çevredeki halk için de hijyen riski oluşturduğu" kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle sığınmacıların sabahın erken saatlerinde buralardan tahliye edildiği bildirildi.

Konuttan Sorumlu Bakan Emmanuelle Cosse da 350 polis ve 100'den fazla belediye ve sivil toplum kuruluşu çalışanının katıldığı tahliye operasyonunun yerel saatle 06.00'da (TSİ 07.00) başladığını, otobüslerle götürülen 800 ila bin sığınmacının Paris ve çevresindeki göçmen merkezlerine yerleştirileceğini söyledi.