Fransa'da Müslümanlar Macron'dan umutlu

Fransa'da bazı Müslüman örgütlerin temsilcileri, Emmanuel Macron'un aşırı sağcı Marine Le Pen'i eleyerek cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkedeki Müslümanlar üzerindeki yansımalarını değerlendirdi.
Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkan Yardımcısı Ahmet Oğraş, Fransa'da yabancı ve ırkçı söylemlerin tehlikesinin devam ettiğini ancak Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Fransa'da yaşayan Müslümanlar Macron'un seçilmesinden mutludur." dedi.
Yürüyüş Hareketinin seçim kampanyası sorumlularından Yakup Çelik ise Macron'un seçilmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. Le Pen'in ırkçı ve yabancı düşmanı olmasının utanç verici bir durum olduğunu vurgulayan Çelik, "Macron, Fransa'ya umut veren bir adaydır." diye konuştu.
Fransa İslam Düşüncesi Akademisi (AFPI) Başkanı Jamel El Hamri de seçmenlerin Macron'a oy vererek aynı zamanda Le Pen'e karşı cephe oluşturduklarını ifade etti.
Haziranda yapılacak genel seçimlerin de önemli olduğuna işaret eden El Hamri, "Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesi Fransızlar ve Müslümanlar için olumlu bir gelişmedir." diye konuştu.
Sorbonne Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nurettin Rolland ise Müslümanlar açısından Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin Le Pen'in seçilmesinden daha iyi olduğunu kaydetti. Roland ayrıca İslam ve yabancı düşmanlığı bakımından gelişmeler konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Val de Marne ilinin İl Genel Meclis Üyesi Metin Yavuz, bu seçimde Le Pen'in ikinci tura kalmasından endişe duyduklarını ancak Macron'un seçilmesiyle bu endişenin geride kaldığını dile getirdi.
Avrupa Demokrasi Vakfı Araştırmacısı Samir Amghar da seçmenlerin birçoğunun Le Pen'in cumhurbaşkanı olamaması için Macron'a oy verdiklerine dikkati çekti.
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Fransa'da bazı Müslüman örgütlerin temsilcileri, Emmanuel Macron'un aşırı sağcı Marine Le Pen'i eleyerek cumhurbaşkanı seçilmesinin ülkedeki Müslümanlar için umut vadettiği görüşünde
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