'Senegal'deki FETÖ okullarını Maarif Vakfı devralacak'

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Senegal'deki FETÖ'ye ait 12 okulun Türkiye Maarif Vakfına devir sürecinin son aşamasına gelindiğini ifade etti.
Arı, Büyükelçilik konutunda yaptığı açıklamada, Senegal'de FETÖ'yle bağlantılı 12 okul olduğunu bildirdi. Başkent Dakar'ın yanı sıra diğer illerde de okullar bulunduğunu ifade eden Arı, bu okullarda öğrenim gören 3 bine yakın öğrenci olduğunu kaydetti.
Arı, iki ülke arasında, okulların devri konusunda mutabakata varıldığını anımsatarak, şöyle konuştu:
"İki ülke arasında mutabakat sağlanmıştır. Devletler arası bir mutabakattır. Bu okulları Senegal devleti, Maarif Vakfına devredecektir. Şimdi devralma süreci içindeyiz. Bu süreçte hukuki ve lojistik birtakım gereksinimler ile yapılması gereken bazı hususlar var. Yakın zamanda bu okulları fiilen alıp, işletmeye başlamak istiyoruz."
Okulların ne zaman devredileceğine ilişkin soruyu, "Yakın zamanda alacağız. Son aşamasına gelmiş durumdayız." diye yanıtlayan Arı, Türkiye Maarif Vakfının da bu çerçevede hazırlıklarına başladığını ve Senegal'e bir koordinatör atandığını söyledi.
Senegal makamlarının, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında Türkiye ile yakın bir işbirliği içinde olduğunu bildiren Arı, Senegallilerin, Türkiye'de dahi sokaklara çıkıp, Türkiye ile dayanışma gösterdiğini, Senegal Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere yetkililerin hemen açıklama yaptıklarını anlattı.
Senegal ve Türkiye arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin en üst düzeyde ve mükemmel seyrettiğini bildiren Arı, iki Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiler çerçevesinde ülkeler arasındaki ilişkilerin de ivme kazandığını söyledi.
Arı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de önemli düzeyde bulunduğunu belirterek Türkiye'nin Dakar'ın 30 kilometre kadar dışında inşa ettiği kongre merkezinin Senegalli bir bakan tarafından "inci" olarak nitelendirildiğini aktardı.
Türk müteahhitlerinin ülkede başka yatırımları da bulunduğunu belirten Arı, ülkedeki 5 yıldızlı bir otel, sergi alanı, çok amaçlı stadyum, ülkenin ilk meyve ve sebze hali, TIR parkı ve mobilya fabrikası inşaatlarını buna örnek gösterdi.
Türkiye ve Senegal ilişkilerinin kültürel alanda da geliştiğini dile getiren Arı, Türkiye'nin her yıl 19-20 öğrenciye Türkiye'de yükseköğrenim bursu verdiğini, bu öğrencilerin Türkçe öğrendiğini, ülkelerine dönünce de ilişkilerin geliştirilmesine katkı verdiklerini anlattı.
Ülkenin en büyük üniversitesi olan Cheikh Anta Diop Üniversitesi ile protokol imzalandığını, bu çerçevede Yunus Emre Enstitüsünden bir okutmanın bu yıl üniversitede Türkçe öğretmeye başladığını bildiren Arı, ilk yılda 100'e yakın öğrencinin Türkçe öğrenimine katıldığını ifade etti.
Arı, şunları kaydetti:
"Çünkü Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve birçok fırsat yarattığını görüyorlar. Türkiye'yi yakın da görüyorlar. Türkiye'ye gidip okumak isteyen birçok öğrenci var. Yakın zamanda Türkçe öğretim merkezi de açmamız söz konusu. TİKA burada bölge ofisi olarak çok önemli kalkınma yardımları, kapasite geliştirme programları gerçekleştiriyor. Yunus Emre tefrişatını tamamlayacak. Onu da birkaç aya kadar açmış olacağız."
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