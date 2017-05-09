12:12, 09 Mayıs 2017 Salı

Yarın Berat Kandili

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Nefsimizin bitmek tükenmek bilmeyen arzularına, hırslarına, tutkularına, heva ve heveslerine gem vurabilirsek Cenab-ı Mevla bizlere gerçek özgürlük beratımızı verir." ifadesini kullandı.

Görmez, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cenabıhakk'ın lütuf ve inayetiyle 10 Mayıs 2017 Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece, yeni bir Berat Kandilini daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunun yaşanacağını, kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen berat gecesinin, af, arınma ve kurtuluş gecesi olduğunu belirtti.

Beratın en derin anlamının af ve bağışlanma olduğunu ifade eden Görmez, Hazreti Peygamberin bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye ettiğini hatırlattı.

Beratın yegane sahibinin Allah olduğunu belirten Görmez, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte her insanın beratı, kendi elindedir. Zira bu dünyada ektiklerimizi, öte dünyada biçeceğiz. Kalbimizi iman nuruyla aydınlattığımızda gerçek mutluluğa kavuşuruz. Ömrümüzü ibadet ve taatle geçirdiğimizde gönül huzurunu yakalarız. Nefsimizi terbiye edip ahlakımızı güzelleştirdiğimizde yüce Rabb'imizin rızasına erişiriz. Unutmayalım ki bizler, Cenabıhakk'a bir adım yaklaşırsak, O bizlere bin adım yaklaşır. Hata ve günahlarımızdan nasuh bir tövbe ile uzaklaşırsak Allah'ın mağfireti bizleri kuşatır. Kalbimizden kin, nefret, haset, öfke ve düşmanlık duygularını atıp af yolunu tutarsak, yüce Rabb'imiz bizleri affına mazhar kılar.

Kendimiz için istediğimiz güzellikleri, başkaları için de isteyebilirsek Cenabıhakk bizlere tüm güzellikleri ihsan eder. Mazlum ve mağdurların, zorda ve darda kalmışların imdadına yetişebilirsek Allah Teala da bizlere yardım eder. Dua, niyaz ve yakarışlarımıza sadece nefsimizi değil, eşimiz, çocuklarımız, ailemiz, ana babamız, geçmişlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığı katabilirsek, duamızda herkesin iyiliğini ve selametini talep edebilirsek, yüce Rabb'imiz niyazlarımızı karşılıksız bırakmaz."

"EMİN PEYGAMBERİN EMİN ÜMMETİ OLMAYI BAŞARDIĞIMIZ GÜN..."

Nefsin arzularına, hırslarına, tutkularına, heva ve heveslerine gem vurulabilirse, Cenab-ı Mevla'nın gerçek özgürlük beratını vereceğine dikkati çeken Görmez, "Allah'ın emirlerini hürmet, muhabbet ve tazimle yerine getirip, yasaklarını Allah için terk edebilirsek, içinde yaşadığımız kainata, çevreye, tabiata ve tüm mahlukata rahmet nazarıyla bakıp şefkat ve merhamet gösterebilirsek merhametlilerin en merhametlisi her zaman bizlere rahmetiyle muamele eder." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'i, onu yaşanmış bir hayata dönüştüren Resul-i Ekrem'in sünnetini doğru anlayıp, doğru yaşanırsa Allah'ın hiçbir zaman insanları istikametten ayırmayacağını belirten Görmez, "Bu dünyada Emin Peygamberin Emin Ümmeti olmayı başardığımız gün, inşallah tüm yeryüzü daru's-selam yani barış ve güven yurduna dönüşecek ve müminler topluluğu, ahirette adı 'darü's selam' (Yunus 10/25) olan cennetle müşerref olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik eden Mehmet Görmez, "Berat Kandili vesilesiyle beratımızın önünde duran her türlü engeli bertaraf ederek birbirimizin beratına yardımcı olmayı, Suriye ve Irak başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında akan gözyaşının bir an önce dinmesini, Ramazan-ı şerife barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." duasını yaptı.