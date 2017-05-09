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Wikipedia’ya karşı 'Çinpedia' geliyor
Wikipedia’ya karşı 'Çinpedia' geliyor

Çin'de üniversite ve araştırma enstitülerinden 20 bin uzman tarafından hazırlanacak "Çin Wikipedia'sı" gelecek yıl okurlarıyla buluşacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

China Daily’nin haberine göre, ülkedeki üniversite ve araştırma enstitülerinden 20 bin uzman tarafından hazırlanacak Çin tarzı Wikipedia gelecek yıl kullanıcılarıyla buluşacak.

Ülkenin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 100’den fazla farklı disiplinde bilgi içerecek internet ansiklopedisi, her biri bin kelimeden oluşan 300 bin makaleden oluşacak.

Uzmanlar, hazırlanan bilgi kaynağının Çin ansiklopedilerinin dijital ansiklopedi haline getirilmesiyle oluşturulacağını belirtirken, söz konusu projenin Wikipedia’ya denk bir çalışma olmaktan öte onu geride bırakacak şekilde hazırlanacağını kaydetti.



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