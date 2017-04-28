12:37, 09 Mayıs 2017 Salı

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı





Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen bazı kişilerin kimliğini tespit etti. Ekipler, Şırnak ve Hürriyet mahallelerinde bazı adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 11 kişiyi ''terör örgütü propagandası'' yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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