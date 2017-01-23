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Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Dışişleri'ne çağırıldı iddiası
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Dışişleri'ne çağırıldı iddiası

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı iddia edildi.



İlgili Konular türkiye israil
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