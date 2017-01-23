12:40, 09 Mayıs 2017 Salı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Dışişleri'ne çağırıldı iddiası





Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı iddia edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı iddia edildi.

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