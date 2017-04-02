12:42, 09 Mayıs 2017 Salı

Hakkari'de operasyon sırasında patlama





Şemdinli'de PKK'ya yönelik operasyon sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'de bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu üç asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca Şemdinli ilçesinde İran hudut hattında mayın ve el yapımı patlayıcı araması gerçekleştirildi. Bu sırada bölücü terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu biri ağır, üç asker yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların tedavileri sürüyor.

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