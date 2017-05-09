12:44, 09 Mayıs 2017 Salı

Akdeniz'de iki göçmen teknesi battı: 250 kişi kayıp



arşiv

Akdeniz'de 2 mülteci teknesi battı, en az 250 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi BM, Akdeniz'de sığınmacı taşıyan iki tekneye ait enkaz bulunduğunu açıkladı. Gemilerde bulunan yaklaşık 250 kişinin kayıp olduğu belirtildi. 50'den fazla kişiyse kurtarıldı.

İlgili Konular akdeniz göçmenler

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.