12:58, 09 Mayıs 2017 Salı

Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN), ülkedeki Fulani sığır çobanları ile bölgedeki çiftçiler arasındaki çatışmaların iç savaşa dönüşebileceğini belirtti.

CAN Başkanı Reverend Olasupo Ayokunle, Nijerya'da Fulani sığır çobanlarıyla çiftçilerin sık sık çatıştıklarına dikkati çekti.

Ayokunle, "Önlem alınmaması durumunda Kaduna ve Benue eyaletlerinde devam eden toplumsal gerginlik iç savaşa dönüşebilir." dedi.

Nijeryalı Miyetti Allah Hayvancılık Derneği (MACBAN) Genel Sekreteri Baba Othman Ngelzarma da Kaduna'daki toplumsal çatışmanın dini nedenlerden ziyade bölgedeki otlak sorunu ve hayvan hırsızlığından kaynaklandığını ve iyi yönetilemediği için büyüdüğünü kaydetti.

Olaylardan Fulani sığır çobanlarının da olumsuz etkilendiğini ifade eden Ngelzarma, çobanların olaylardan sorumlu tutulmasının doğru olmadığını, yerel halkın, göçebe sığır çobanlarının mallarını çaldığını ve polise gitmeleri halinde öldürülecekleri yönünde tehdit aldıklarını ileri sürdü.

Nijerya'daki Gan Allah Fulani Kalkınma Birliği (GAFDAN) ise daha önce yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki çatışmalar sonucu 2,7 milyon Fulani'nin öldüğünü iddia etmişti.

Fulani çobanların, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam reformcusu Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı öne sürülüyor. Hayvanlarına yiyecek bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler ise çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.