13:20, 09 Mayıs 2017 Salı

Tuzla'da tarihi mezar bulundu





Tuzla'da yol çalışmasında tarihi mezar bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tuzla Tersaneler Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları sırasında, üzerinde kabartmalar ve simgelerin olduğu tarihi mezar bulundu. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde yol çalışması yapıldığı sırada, kepçe bir cisme denk geldi. Cismin, üzerinde kabartma ve simgeler bulunan mezar olduğunun anlaşılması üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mezarın etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. Olay yerine inceleme yapmak için müze yetkililerinin gelmesi bekleniyor.

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