13:42, 09 Mayıs 2017 Salı

Ortaköy saldırganına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi





Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 51'i tutuklu, 57 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



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