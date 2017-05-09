Tayland'da süpermarkete bombalı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Tayland'ın güneyinde Pattani kentinde bir süpermarkete yerleştirilen iki bombanın patlaması sonucu en az 56 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre, yerel saatle 14.40'da Pattani'de iki katlı süpermarkette peş peşe iki büyük patlama gerçekleşti.
Marketin giriş kapısına bırakılan ilk bombanın patlamasının ardından güvenli güçleri ve bomba uzmanlarının bölgeye ulaştığı sırada marketin park yerindeki bir araca yerleştirilen ikinci bombanın infilak ettiği belirtildi.
Ordu, emniyet kaynakları ve hastanelerden can kaybı bildirilmezken, saldırıda en az 56 kişinin yaralandığını belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004 yılında yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004 yılından bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti.
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