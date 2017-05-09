14:11, 09 Mayıs 2017 Salı

İsviçre'de Erdoğan'ı hedef gösteren pankart için ilk karar

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankart soruşturması devam ediyor.



Sorşturmada verilen ilk karara göre Erdoğan'ı hedef gösteren mitingi düzenleyen organizatörlerin cezalandırılmamasına karar verilirken, yine Erdoğan'ı hedef alan pankartı açan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma sürüyor.

İsviçre'nin başkenti Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren "hayır" mitingini düzenleyen organizatörlerin cezalandırılmamasına karar verilirken, pankartı açan PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

MİTİNG ORGANİZÖRLERİNE CEZA YOK!

Bern Belediyesi Polis Müfettişliği Başkan Yardımcısı Marc Heeb, İsviçre'nin Basler Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 25 Mart'ta Parlamento Meydanı'nda düzenlenen mitingin organizatörlerinin ceza almadığını doğruladı.

Mitinge destek verenler arasında İsviçre Sosyalist Partisi (SP) ve Yeşiller Partisi milletvekilleri ve üyeleri de yer alıyordu. Yeşiller Partisi ve SP üyeleri daha sonra yaptıkları açıklamalarda söz konusu pankartı benimsemedikleri yönünde ifadeler kullanmıştı.

Bern Belediyesi yönetimi verdiği kararla mitingin yerel toplanma kurallarını ihlal etmediğinine hükmetti. Skandal mitingde siyah fon üzerine hazırlanmış, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Öte yandan pankartı açan PKK, DHKP-C ve YPG mensuplarına yönelik başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.